Политолог Рубаев заявил, что у Трампа серьезные намерения в отношении Канады
Политолог Аслан Рубаев прокомментировал претензии администрации президента США Дональда Трампа к Канаде в разговоре с RT.
Он указал на значительные отличия внешней политики Трампа от традиционной американской дипломатии. В частности, Вашингтон обвиняет Оттаву в невыполнении обязательств по торговым соглашениям, особенно в секторах молочной промышленности и лесоматериалов.
Кроме того, возникшая напряженность связана с позицией Канады в отношении китайской телекоммуникационной компании Huawei, подозреваемой американскими властями в шпионской деятельности. Канада пока воздерживается от принятия жестких мер против Huawei, что усиливает разногласия между двумя странами.
Очевидно, что Трамп настроен решительно и жестко в отношении Канады, высказал мнение политолог.