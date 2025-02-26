Политолог Рубаев заявил, что у Трампа серьезные намерения в отношении Канады

Политолог Аслан Рубаев прокомментировал претензии администрации президента США Дональда Трампа к Канаде в разговоре с RT .

Он указал на значительные отличия внешней политики Трампа от традиционной американской дипломатии. В частности, Вашингтон обвиняет Оттаву в невыполнении обязательств по торговым соглашениям, особенно в секторах молочной промышленности и лесоматериалов.

Кроме того, возникшая напряженность связана с позицией Канады в отношении китайской телекоммуникационной компании Huawei, подозреваемой американскими властями в шпионской деятельности. Канада пока воздерживается от принятия жестких мер против Huawei, что усиливает разногласия между двумя странами.

Очевидно, что Трамп настроен решительно и жестко в отношении Канады, высказал мнение политолог.