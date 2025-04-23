Политолог Рубаев: саммит арабских стран подтвердит позицию России на мировой арене

Отношения с арабским миром остаются ключевым направлением российской дипломатии. Об этом заявил политолог Аслан Рубаев в разговоре с RT .

Как отметил специалист, саммит арабских государств в России станет важным событием, которое подчеркнет отсутствие изоляции Москвы и ее значимую роль в обеспечении региональной безопасности и разрешении кризисов. Среди них — конфликты в Сирии, Ливии и Ираке.

Арабские государства также демонстрируют поддержку России, отказавшись присоединиться к санкциям Запада, что является положительным фактором, добавил Рубаев.