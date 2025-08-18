Политолог Рубаев назвал «очень плохим» отношение Трампа к Украине

Политолог Аслан Рубаев в интервью RT акцентировал внимание на особом почтении команды президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину.

По словам аналитика, отсутствие протокола на саммите — демонстрация особого статуса и значимости Путина.

«Отношение Трампа к Украине, оно очень плохое. Трамп не знает Украину, он и не хочет ее узнавать. В принципе его этот вопрос не интересует», — добавил политолог.

Как пояснил специалист, для американского лидера Украина представляет собой исключительно тактическое поле деятельности, где он рассчитывал достичь каких-то внешнеполитических успехов, включая потенциальное награждение Нобелевской премией мира. Зеленского Трамп не считает политиком, отметил Рубаев.