Высокопоставленные чиновники Европы, располагающие конфиденциальной информацией о контрактах на поставку вооружений, могут извлекать выгоду, покупая акции предприятий военно-промышленного комплекса. Такое заявление сделал политолог Эрл Расмуссен в беседе с «Известиями».
Аналитик подчеркнул, что владение акциями и осведомленность о внутренней информации не всегда подразумевает незаконные действия, но некоторые должностные лица порой имеют доступ к деталям, недоступным большинству граждан.
В качестве примера Расмуссен привел немецкую компанию Rheinmetall, поставляющую вооружение как Украине, так и военным силам ФРГ. С момента начала украинского конфликта в 2022 году акции предприятия взлетели более чем на тысячу процентов, а в начале 2025 года их стоимость увеличилась еще на четверть.
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