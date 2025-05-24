Высокопоставленные чиновники Европы, располагающие конфиденциальной информацией о контрактах на поставку вооружений, могут извлекать выгоду, покупая акции предприятий военно-промышленного комплекса. Такое заявление сделал политолог Эрл Расмуссен в беседе с « Известиями ».

Аналитик подчеркнул, что владение акциями и осведомленность о внутренней информации не всегда подразумевает незаконные действия, но некоторые должностные лица порой имеют доступ к деталям, недоступным большинству граждан.

В качестве примера Расмуссен привел немецкую компанию Rheinmetall, поставляющую вооружение как Украине, так и военным силам ФРГ. С момента начала украинского конфликта в 2022 году акции предприятия взлетели более чем на тысячу процентов, а в начале 2025 года их стоимость увеличилась еще на четверть.