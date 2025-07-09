Немецкий политолог Александр Рар, комментируя инцидент с немецким самолетом в Красном море, выразил опасения относительно дальнейшей динамики военно-политической обстановки в регионе. Об этом написало ИА НСН .

Инцидент с немецким самолетом, по словам Рара, свидетельствует о нарастании напряженности в Красном море и Персидском заливе, где пересекаются интересы ведущих игроков, таких как Европа и Китай. Активное наращивание вооруженных сил в регионе создает условия для обострения конфронтации и непредвиденных осложнений.

Такая обстановка заставляет экспертов серьезно оценивать возможность эскалации конфликта, которая может затронуть интересы как местных, так и международных субъектов. Усилия Германии и Евросоюза по сдерживанию агрессивных действий со стороны повстанческого движения «Ансар Аллах» дополняются растущим военным присутствием Китая, формируя своеобразный фронт конкуренции.

Рар считает, что обострение борьбы за сферы влияния и усиление гонки вооружений неизбежно ведет к росту вероятности конфликтов и увеличению региональной нестабильности.