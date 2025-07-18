Политолог Рар заявил, что значимость новых санкций ЕС снижается на фоне давления США на партнеров России

Евросоюз утвердил 18-й пакет антироссийских ограничений, включающий снижение потолка цен на нефть и ограничение теневых перевозок. Политолог Александр Рар в беседе с ИА НСН заявил, что главной целью Запада являются не эти меры, а аналогичные санкции США, направленные на страны-партнеры России.

Как отметил специалист, реакция Китая, Индии и Турции на западные ограничительные меры окажется ключевой для дальнейшего хода глобальных процессов.

«Либо это приведет к развалу глобальной системы экономики, и мир разделится на разные экономические блоки, потому что есть страны, которые откажутся принимать такое давление. Либо их действительно настолько запугают, в чем я сомневаюсь, что они принудительно откажутся от сотрудничества с Россией», — отметил эксперт.

В этом случае мировые цены на энергоносители взлетят, что ударит по самим Соединенным Штатам и Европе, добавил Рар.