Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен попала под жесткое давление со стороны различных политических сил в Европе, однако, по мнению немецкого политолога Александра Рара, ей удается сохранять устойчивость и продолжать исполнять свои обязанности. Его слова передала газета «Взгляд» .

Рар подчеркнул, что фон дер Ляйен обязана своей властью поддержке со стороны Франции и Германии, что существенно укрепляет ее позиции. Политолог заметил, что, несмотря на сложный баланс между правыми, центристами и левыми политическими группами, она успешно управляет процессом.

Основная критика, как утверждает Рар, исходит от правого крыла, которое обвиняет фон дер Ляйен в авторитарных тенденциях и субъективных решениях. Со стороны «зеленых» партии нарастает недовольство из-за уменьшения внимания к экологической повестке в пользу противостояния с Россией.