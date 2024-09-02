Ультраправая партия АдГ одержала победу на выборах в парламент восточной земли Тюрингия, набрав 32,8% голосов и заняв 32 место из 88. Эксперт отметил, что избиратели голосуют не за пророссийскую платформу, а за альтернативу недееспособному немецкому правительству, которое не справляется ни с финансовыми, ни с экономическими вызовами.

Именно поэтому люди отдают предпочтение таким партиям, как АдГ и BSW. Для России это хороший индикатор, так как они выступают за прекращение поддержки Украины и требуют мирных переговоров. Если они станут частью земельного правительства, то начнут оказывать давление на федеральное правительство Германии с требованием прекратить помощь Украине и запустить дипломатический процесс для разрешения конфликта.

Это, в свою очередь, может подтолкнуть Россию к проведению переговоров. Если Германия выйдет из коалиции наиболее жестких сторонников войны, это создаст возможность для скорого возвращения к переговорам и возобновления Стамбульского процесса, добавил эксперт.