Политолог Рар заявил, что люди в ФРГ нуждаются в альтернативе бескомпромиссной политике недееспособных немецких властей
Успех партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) объясняется тем, что граждане ФРГ ищут альтернативу бескомпромиссной политике неэффективных немецких властей, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.
Ультраправая партия АдГ одержала победу на выборах в парламент восточной земли Тюрингия, набрав 32,8% голосов и заняв 32 место из 88. Эксперт отметил, что избиратели голосуют не за пророссийскую платформу, а за альтернативу недееспособному немецкому правительству, которое не справляется ни с финансовыми, ни с экономическими вызовами.
Именно поэтому люди отдают предпочтение таким партиям, как АдГ и BSW. Для России это хороший индикатор, так как они выступают за прекращение поддержки Украины и требуют мирных переговоров. Если они станут частью земельного правительства, то начнут оказывать давление на федеральное правительство Германии с требованием прекратить помощь Украине и запустить дипломатический процесс для разрешения конфликта.
Это, в свою очередь, может подтолкнуть Россию к проведению переговоров. Если Германия выйдет из коалиции наиболее жестких сторонников войны, это создаст возможность для скорого возвращения к переговорам и возобновления Стамбульского процесса, добавил эксперт.