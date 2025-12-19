Решение ЕС о выдаче кредита Киеву ставит Европу перед серьезной проблемой: создание общей задолженности стран-участниц и дополнительное давление на европейскую бюджетную систему. Германский политолог Александр Рар подчеркивает, что идея реализации так называемого «репарационного кредита» за счет российских активов сталкивается с юридическими преградами и отсутствием ясных механизмов исполнения. Об этом написала газета «Взгляд» .

Согласно его комментариям, инициатива ряда европейских политиков, включая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и канцлера Германии Фридриха Мерца, встретила сильное противодействие со стороны некоторых членов блока, особенно Бельгии. Эти государства выразили озабоченность потенциальными правовыми последствиями конфискационных мероприятий.

Несмотря на отсутствие единства, руководство ЕС пошло на компромиссное решение, приняв предложение о кредите Украине на сумму около 90 миллиардов евро. Хотя эта мера укрепляет финансовую поддержку Киева, она создает предпосылки для дальнейшего ухудшения финансовой устойчивости Евросоюза. Политологи отмечают, что данное решение отражает стремление ЕС продемонстрировать политическую приверженность поддержке Украины даже ценой усиления внутренних разногласий и роста долгового бремени.