Политолог Рар заявил, что Британия принимает задачу по планированию подготовки войны с РФ

Великобритания принимает задачу по разработке стратегии подготовки к потенциальному конфликту с Россией. Об этом сообщил немецкий политолог Александр Рар в беседе с NEWS.ru .

По словам эксперта, заявление Англии о возможном объединении ядерного потенциала с ФРГ стало непосредственным откликом на сообщение президента РФ Владимира Путина о российском оружии «Буревестник».

«Англия берет на себя планирование милитаризации Европы и подготовки войны с Россией», — отметил аналитик.

Как пояснил Рар, британцы предпочли бы видеть Германию ведущим игроком в этом процессе.