Политолог Рар высказал мнение, что договор Британии и ФРГ может стать основой для будущей системы безопасности
Немецкий политолог Александр Рар обсудил формирование нового оборонного союза между Великобританией и Германией, предполагая, что он может служить основой для будущей системы безопасности Европы. Договор о дружбе и сотрудничестве в области обороны был подписан двумя странами, вызвав оживленные дискуссии в экспертных кругах, написала газета «Взгляд».
По мнению Рара, создание этого соглашения вызвано желанием компенсировать ослабление блока НАТО, которое наблюдается на фоне отдаления США от европейского театра. Вашингтон демонстрирует заметное сокращение вовлеченности в дела Европы, вызывая беспокойство среди европейских лидеров относительно своей способности защитить континент в условиях возможной агрессии.
Создание британского-германского союза предполагает постепенное привлечение других европейских стран, формируя основу для новой оборонной архитектуры. Будущее этой инициативы, безусловно, будет зависеть от реакции и заинтересованности других европейских держав, способных присоединиться к коалиции.