Немецкий политолог Александр Рар обсудил формирование нового оборонного союза между Великобританией и Германией, предполагая, что он может служить основой для будущей системы безопасности Европы. Договор о дружбе и сотрудничестве в области обороны был подписан двумя странами, вызвав оживленные дискуссии в экспертных кругах, написала газета «Взгляд» .

По мнению Рара, создание этого соглашения вызвано желанием компенсировать ослабление блока НАТО, которое наблюдается на фоне отдаления США от европейского театра. Вашингтон демонстрирует заметное сокращение вовлеченности в дела Европы, вызывая беспокойство среди европейских лидеров относительно своей способности защитить континент в условиях возможной агрессии.

Создание британского-германского союза предполагает постепенное привлечение других европейских стран, формируя основу для новой оборонной архитектуры. Будущее этой инициативы, безусловно, будет зависеть от реакции и заинтересованности других европейских держав, способных присоединиться к коалиции.