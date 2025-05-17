Политолог Рар объяснил смену риторики Мерца по Taurus брифингом с разведслужбами

Вопрос о передаче Украине немецких ракет Taurus скоро уйдет с повестки дня, если начнется диалог между Москвой и Киевом. В противном случае судьба поставок будет зависеть от позиции США, отметил политолог Александр Рар, комментируя ситуацию для сайта « Взгляд ».

Аналитик обратил внимание на решение немецкого канцлера Фридриха Мерца, который отказался передать Украине ракеты Taurus, ссылаясь на отсутствие необходимого опыта у военнослужащих ВСУ.

«Фридрих Мерц после вступления в должность канцлера Германии получил доступ ко всей серьезной информации. До этого с ним не проводили брифинги разведслужбы», — напомнил эксперт.

По его мнению, Мерц, получив сведения от разведслужб, пришел к выводу, что поставки ракет Taurus Украине могут серьезно осложнить положение Германии.