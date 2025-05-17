Политолог Рар объяснил смену риторики Мерца по Taurus брифингом с разведслужбами
Вопрос о передаче Украине немецких ракет Taurus скоро уйдет с повестки дня, если начнется диалог между Москвой и Киевом. В противном случае судьба поставок будет зависеть от позиции США, отметил политолог Александр Рар, комментируя ситуацию для сайта «Взгляд».
Аналитик обратил внимание на решение немецкого канцлера Фридриха Мерца, который отказался передать Украине ракеты Taurus, ссылаясь на отсутствие необходимого опыта у военнослужащих ВСУ.
«Фридрих Мерц после вступления в должность канцлера Германии получил доступ ко всей серьезной информации. До этого с ним не проводили брифинги разведслужбы», — напомнил эксперт.
По его мнению, Мерц, получив сведения от разведслужб, пришел к выводу, что поставки ракет Taurus Украине могут серьезно осложнить положение Германии.