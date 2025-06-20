Решение России прервать военно-техническое сотрудничество с Германией обоснованно: ФРГ активно снабжает оружием Украину, а лидеры немецкой элиты, включая канцлера Фридриха Мерца, поддерживают ужесточение антироссийских санкций. Об этом сообщил политолог Александр Рар в беседе с сайтом « Взгляд ».

Аналитик назвал разрыв двустороннего сотрудничества в военной сфере формальностью, напомнив, что с начала спецоперации реального взаимодействия между странами в этой области не существовало.

«Более того, сейчас Россия и Германия находятся в стадии, предваряющей возможный военный конфликт», — заявил эксперт.

По его словам, сторонники сближения с Россией в Германии практически отсутствуют — единственная партия, поддерживающая диалог с Москвой, «Альтернатива для Германии», делает это крайне осторожно.