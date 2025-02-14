Политолог Рар: меры США по Украине разбивают иллюзии Европы о самостоятельности

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил возмущение в адрес политики США относительно Украины. Он в ужасе от действий президента Дональда Трампа, так как именно в российской стороне видит главную угрозу, заявил немецкий политолог Александр Рар в беседе с сайтом «Взгляд».
Он напомнил, что американский лидер не ориентируется на взгляды европейцев при принятии решений, связанных с Украиной.
«Шольц рассматривает идеи США по дипломатическому урегулированию конфликта как взрывоопасные для Германии и Европы», — заявил эксперт.
Страны Европы, напомнил специалист, считают себя самостоятельным игроком на мировой арене. Однако Трамп разбивает эти иллюзии, высказался Рар.
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