Политолог Рар допустил, что Мерц попытается вернуть Трампа в «лагерь европейцев»

Политолог Александр Рар, комментируя грядущий визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Соединенные Штаты Америки, выразил предположение, что целью немецкого политика станет попытка привлечь президента США Дональда Трампа в «лагерь европейцев». Об этом сообщил « Взгляд ».

По мнению аналитика, Мерц отправляется в Вашингтон не только как канцлер Германии, но и как лидер объединенной Европы, желая показать Америке стремление континента к равенству в двусторонних отношениях.

«Мерц попытается сгладить положение и во многом пойдет Трампу навстречу. В частности, он согласится больше платить в НАТО, сохраняя тем самым присутствие США в Европе», — предположил эксперт.

Он также допустил, что в ходе визита Мерц приложит максимум усилий, прибегая к различным уловкам и уговорам, чтобы убедить Трампа занять более решительную позицию по вопросам европейской безопасности. Это включает возобновление санкционного давления на Россию, введение новых экономических ограничений и укрепление военной поддержки Украины.