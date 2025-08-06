Политолог Прокопишин предупредил о риске активизации радикальных сил на Ближнем Востоке

Решение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о полномасштабной оккупации сектора Газа вызвало многочисленные дискуссии и получило одобрение кабинета министров. В беседе со « Свободной прессой » ситуацию прокомментировал политолог Ярослав Прокопишин.

Эксперт охарактеризовал данную стратегию как комплексный вызов, связанный не только с военным, но и с политическим и гуманитарным аспектами.

«Для ЦАХАЛ любая военная операция на территории сектора Газа осложняется разветвленной сетью тоннелей и инфраструктурой ХАМАС, а также наличием у палестинских сил еще живых израильских заложников, чьи жизни оказываются под угрозой», — предупредил аналитик.

По его словам, среди израильского общества, армии и политического истеблишмента пока нет единого мнения по данному вопросу. Военные подчеркивают высокую вероятность длительного конфликта, углубления гуманитарного кризиса, обострения обстановки на всем Ближнем Востоке. Существует риск укрепления экстремистских движений и усиления антиизраильских настроений в ряде стран, добавил Прокопишин.