Политолог Прокопишин предупредил о риске активизации радикальных сил на Ближнем Востоке
Решение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о полномасштабной оккупации сектора Газа вызвало многочисленные дискуссии и получило одобрение кабинета министров. В беседе со «Свободной прессой» ситуацию прокомментировал политолог Ярослав Прокопишин.
Эксперт охарактеризовал данную стратегию как комплексный вызов, связанный не только с военным, но и с политическим и гуманитарным аспектами.
«Для ЦАХАЛ любая военная операция на территории сектора Газа осложняется разветвленной сетью тоннелей и инфраструктурой ХАМАС, а также наличием у палестинских сил еще живых израильских заложников, чьи жизни оказываются под угрозой», — предупредил аналитик.
По его словам, среди израильского общества, армии и политического истеблишмента пока нет единого мнения по данному вопросу. Военные подчеркивают высокую вероятность длительного конфликта, углубления гуманитарного кризиса, обострения обстановки на всем Ближнем Востоке. Существует риск укрепления экстремистских движений и усиления антиизраильских настроений в ряде стран, добавил Прокопишин.