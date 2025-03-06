Политолог Полетаев: единственный рычаг давления ЕС на США связан с повторением «афганского сценария»

Евросоюз и Великобритания имеют только один рычаг давления на президента США Дональда Трампа. Об этом заявил политолог Сергей Полетаев в беседе с Lenta.ru .

Речь идет о запугивании повторением «афганского сценария». Европейцы предупреждают американского лидера, что Украина якобы может превратиться для Соединенных Штатов в новый Афганистан, пояснил эксперт.

«По сути это единственный аргумент, но он отчасти работает», — заявил аналитик.

По его словам, Трамп не хочет выглядеть перед своими избирателями как неудачник. Республиканец желает выйти победителем по итогам украинского конфликта, добавил MK.Ru.