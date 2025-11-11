Директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько в интервью URA.RU выразил мнение, что Казахстан не собирается отказываться от сотрудничества с Россией, стремясь сохранить независимость и самостоятельность в международной политике.

Пилько подчеркнул, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проводит политику балансирования между различными крупными игроками, такими как Россия, Запад и Китай. Он отметил, что казахстанское руководство осознает необходимость диверсификации внешнеэкономических связей и стремится избежать втягивания в геополитические интриги.

Таким образом, Пилько выразил уверенность в том, что Казахстан продолжит сотрудничать с Россией, сохраняя при этом дружественные отношения с другими странами и организациями.