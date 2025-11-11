Политолог Пилько назвал отношения между Россией и Казахстаном прагматичными

Директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько в интервью URA.RU подчеркнул, что отношения между Россией и Казахстаном носят прагматичный характер и отличаются стабильностью.

Он отметил, что обе страны сотрудничают в рамках различных интеграционных объединений, таких как Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Пилько подчеркнул, что Россия и Казахстан являются не только экономическими партнерами, но и военными союзниками. Он также указал, что предстоящий визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию, запланированный на 11–12 ноября, продемонстрирует важность двусторонних отношений и подтвердит их стабильность.