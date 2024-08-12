Политолог Перлин: глава МАГАТЭ Гросси вынужден замалчивать важные моменты по ЗАЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил об отсутствии угроз для ядерной безопасности Запорожской АЭС после атаки беспилотников. В беседе с радиостанцией Sputnik ситуацию прокомментировал политолог Дмитрий Перлин.

По его словам, руководство организации не дало оценку случившемуся, а тезис самого Гросси мог бы быть более развернутым.

«Он должен был сказать, что если Украина продолжит такие действия, то это приведет к колоссальной катастрофе», — отметил эксперт.

Перлин предположил, что глава МАГАТЭ — заложник политических договоренностей Запада, где Украину преподносят как прекрасный вариант демократии. По мнению политолога, именно поэтому Гросси скрыл данные о запуске дронов с украинской территории, пояснил политолог.

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