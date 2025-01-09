Военный политолог Александр Перенджиев в беседе с изданием «Инфо 24» высказал мнение, что Украину никогда не возьмут в состав НАТО и в Евросоюз.

Собеседник считает, что нынешнее украинское руководство находится в искаженном состоянии сознания, когда говорит, что Киев может занять место Будапешта в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе.

«В Киеве не понимают, что если бы Украину хотели принять в Евросоюз и НАТО, то уже давно бы приняли», — добавил Перенджиев.

Ранее в МИД Украины сообщили, что Киев готов занять место в Евросоюзе и НАТО, если вдруг Венгрия решит покинуть объединения ради вступления в СНГ или ОДКБ.