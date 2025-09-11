Политолог Перенджиев заявил, что Россия и Китай встанут на защиту Венесуэлы при конфликте с США

России и Китая могут провести совместные военные учения на территории Венесуэлы, после которых часть российских и китайских войск останется в регионе, чтобы не допустить вторжения Соединенных Штатов. Таким мнением поделился военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в интервью « Инфо 24» .

«Я уверен, что Россия и Китай не оставят Венесуэлу один на один с США. Когда Москва и Пекин увидят реальные признаки надвигающейся атаки со стороны американцев, то они развернут совместные с Каракасом масштабные военные учения на территории Венесуэлы, а также у ее берегов», — отметил Перенджиев.

Эксперт выразил уверенность, что к этим мероприятиям могут присоединиться Куба и ряд других стран Латинской Америки. Если США все-равно решат начать конфликт, это приведет к началу ядерной войны, заключил политолог.