Политолог Перенджиев заявил, что Индию и Пакистан нужно включить в договор по ЯО

Политолог Александр Перенджиев заявил о необходимости присоединения Индии и Пакистана к международному договору по обеспечению ядерной безопасности. Об этом сообщил News.ru .

Как пояснил специалист, в текущих обстоятельствах конфликтующие стороны не участвуют в официальных соглашениях, что освобождает их от ответственности за возможное применение ядерного оружия.

«Конфликт между Индией и Пакистаном показывает, что нужно все-таки признать такие государства, и заодно, наверное, может, и КНДР, полноценными ядерными державами», — отметил аналитик.

Он также обратил внимание на практически нулевой уровень развития международной ядерной безопасности в отношениях России и США, призвав поднимать соответствующий вопрос.