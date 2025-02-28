Политолог Перенджиев высказал мнение, что у Залужного есть президентские амбиции

Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с «Инфо 24» высказал мнение, что у посла Украины в Великобритании Валерия Залужного есть президентские амбиции.
Собеседник считает, что Залужный давно метит в президенты, поэтому все чаще делает громкие заявления.
«То есть он опирается на определенный запрос внутри Украины и пытается поддержать этими высказываниями свои высокие рейтинги», — сказал он.
При этом Перенджиев не уверен, что Залужному удастся стать новым президентом, так как у Запада есть планы, чтобы у власти был Владимир Зеленский.
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