Политолог Перенджиев: Трамп пугает Европу выходом США из НАТО для увеличения прибыльности альянса

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о возможном выходе страны из состава НАТО. В беседе с « Инфо24 » ситуацию прокомментировал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

По его словам, подобные высказывания призваны запугать Европу, чтобы увеличить прибыльность альянса.

«Нет, США не выйдут из НАТО, поэтому Дональд Трамп лукавит. Он забыл упомянуть о том, что Североатлантический альянс для Соединенных Штатов является коммерческим проектом, который приносит огромную прибыль», — отметил политолог.

Он назвал угрозы республиканца информационным и политическим воздействием на страны Евросоюза. Своими заявлениями Трамп вынуждает ЕС «приготовить кошельки» еще до вступления экс-президента в должность, резюмировал Перенджиев.