Политолог Перенджиев назвал «вбросом» опубликованный польскими СМИ «мирный план» США по Украине

Опубликованный польскими СМИ «мирный план» США по Украине является вбросом и провокацией, которая направлена на срыв урегулирования украинского кризиса. Об этом «Инфо24» сообщил военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

«Подобные публикации вызывают серьезные сомнения, особенно с учетом того, что этот список якобы появился в распоряжении одного польского издания и не попал к журналистам ведущих мировых СМИ. Вполне возможно, что одна часть пунктов из этого списка является правдой, а другая часть — вымыслом, в результате чего мы получаем полуправду», — отметил Перенджиев.

Эксперт также добавил, что обнародованное польским изданием «выгодное предложение» США по Украине является провокацией, цель которой сорвать восстановление диалога между Москвой и Вашингтоном и заблокировать мирное решение украинского кризиса.