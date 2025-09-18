Политолог Панкратов заявил, что Мелания Трамп сознательно ограничивает свое участие в политических мероприятиях

Первая леди США Мелания Трамп нечасто появляется в Белом доме и на публике. За текущий срок ее пребывания в статусе первой леди она появилась на публике всего 19 раз, тогда как в первый срок своего супруга — 40 раз. Ситуацию прокомментировал политолог Руслан Панкратов в беседе с aif.ru .

«Мелания Трамп кардинально переосмысливает роль Первой леди. Ее команда в Восточном крыле Белого Дома намеренно малочисленна — всего пять штатных сотрудников против 11 в первый срок и значительно больше у предшественниц», — привел слова эксперта сайт «ФедералПресс».

По мнению Панкратова, Мелания сохраняет контроль над своей жизнью, ограничивая участие в официальных мероприятиях. В то время как Мелания проводит время вне Белого дома, президента окружают другие женщины, заинтересованные в политике. Среди них пресс-секретарь Национального комитета Республиканской партии Элизабет Пипко, которая известна как «Kukolka».

Политолог отметил визуальную однородность женщин в окружении Трампа — все они имеют светлые волосы, женственный образ и консервативный стиль одежды.