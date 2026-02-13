Политолог Панкратов назвал заявление Писториуса попыткой перевести внимание на обороноспособность НАТО

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия исчерпала лимит оружия для поставок на Украину. В беседе с Общественной Службой Новостей ситуацию прокомментировал политолог Руслан Панкратов.

Специалист усмотрел сразу несколько сценариев в логике представителя ведомства. По его словам, таким образом может проявляться подготовка к заморозке конфликта на Украине. Она закладывается через тезис об «объективном исчерпании ресурсов».

Как пояснил аналитик, заявление Писториуса могло быть направлено на перевод внимания с Украины на собственную обороноспособность НАТО. Европейцы начинают думать о вероятности распространения кризиса, отметил эксперт.