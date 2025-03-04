Политолог Орлов: Зеленский мог бы переехать во Францию или Британию

Наиболее вероятными странами, куда может переехать Владимир Зеленский, являются Франция и Британия. Такое мнение в беседе с RT высказал директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Ранее американский предприниматель Илон Маск сообщил, что Зеленскому стоит покинуть Киев и уехать в нейтральную страну. Орлов уверен, что миллиардер «сказал очевидное».

«Даже выразил некоторую заботу об украинском политике, которого ждут после ухода от власти многочисленные расследования», — добавил он, комментируя слова Маска.

Орлов также указал на Польшу, Израиль и Турцию. На его взгляд, эти страны не будут против переезда Зеленского.