Политолог Орлов указал на конкуренцию Франции и Германии по оружейным заказам

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT проанализировал стратегию экономического роста Франции и Германии.

По его словам, последние три года экономические санкции, применяемые странами Евросоюза против России, наносят ощутимый ущерб самим странам континента, включая Германию и Францию.

«Все трудности объясняются Россией — выдуманной восточной угрозой. <…> Под этот миф и продвигается другая идея, уже многообещающая в финансовом смысле: перевооружение всей Европы и наращивание вооруженных сил», — отметил аналитик.

Как пояснил политолог, уже сейчас отчетливо видны очертания соревнования между Францией и Германией за титул крупнейшего поставщика вооружений в Европе. Каждая из этих стран стремится занять лидирующее положение в распределении огромных военных контрактов.