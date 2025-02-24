Политолог Орлов: своей риторикой Маск увеличил явку на выборы в бундестаг

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал выборы в бундестаг. Жители ФРГ, по словам эксперта, показали, что они выступают за ужесточение миграционного законодательства.
При этом Орлов отметил, что не удивляется такому исходу событий.
«Удивления нет. Все местные соцопросы последних месяцев показывали большой потенциал правых сил на фоне недовольства граждан массовой миграцией», — добавил он.
Не последнюю роль в этих выборах сыграл американский предприниматель Илон Маск. Политолог заметил, что своей поддержкой партии АдГ он увеличил явку на выборы. В итоге, она стала рекордной с 1987 года.
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