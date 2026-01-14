Политолог Орлов связал обвинения Тимошенко с предвыборной кампанией

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал ситуацию с обвинениями Юлии Тимошенко в подкупе депутатов.

Эксперт предположил, что цель следствия — представить антикоррупционную службу независимой от властей, а также расчистить путь другим политикам, включая Петра Порошенко*.

«Мне кажется, уже сейчас речь идет о начале предвыборной кампании. И пока все происходит в интересах «Европейской солидарности» и Петра Порошенко», — подчеркнул эксперт.

* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.