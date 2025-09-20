Антироссийская резолюция МАГАТЭ по украинскому вопросу, принятая при рекордном числе воздержавшихся, ясно свидетельствует о глубоких изменениях в мировой политике. Такое мнение высказал директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT .

По его словам, огромное количество воздержавшихся — 46 участников, включая такие влиятельные страны, как США и Венгрия, — служит ярким индикатором разрушения однополярного мирового устройства.

«Этот результат не дипломатическая случайность, а стратегическое поражение западной дипломатии: международное сообщество устало от двойных стандартов и навязывания чужих правил», — отметил аналитик.

Он также добавил, что сегодня наблюдается четкое разделение мира на две группы: одни продолжают держаться за устаревшую концепцию господства, другие выбирают независимость и сотрудничество.