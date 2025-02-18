Политолог Орлов: европейские политики не могут договориться даже между собой

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT выразил мнение, что политические элиты ведущих европейских стран не могут достичь согласия даже между собой. Таким образом он прокомментировал саммит в Париже.

Собеседник добавил, что европейские политики, находясь в Париже, хотели придумать, каким образом они могут поучаствовать в переговорах по поводу урегулирования украинского конфликта.

«В Париже они, очевидно, хотели обсудить два важных вопроса: как вклиниться в переговорный процесс по Украине и, по всей видимости, обсудить послабление нормы Маастрихтского договора», — сказал Орлов.

Политолог уверен, что президент США Дональд Трамп «убрал Европу от переговоров, чтобы не тратить время впустую».