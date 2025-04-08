Политолог Орлов: европейские политики не готовы идти на серьезную торговую войну
Европейским политикам пришлось отреагировать на введение пошлин США, однако они не стремятся развязывать полномасштабную торговую войну. Такое мнение высказал директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT.
По его словам, Европейскому союзу не оставалось иного выхода, кроме как ввести собственные пошлины в ответ на меры, принятые Белым домом. Тем не менее постепенный характер введения контрмер — сначала 15 апреля, а затем 15 мая — свидетельствует о нежелании ЕС обострять ситуацию и вступать в масштабную торговую войну, исход которой для них неблагоприятен, пояснил аналитик.
«По всей видимости, европейские политики за будущий месяц планируют масштабную дипломатическую работу с целью уговорить власти США отказаться от введенных ими пошлин или хотя бы заметно их уменьшить», — заявил эксперт.
В противном случае, подчеркнул специалист, ЕС рискует оказаться в экономической ловушке, усугубляя существующие проблемы, возникшие вследствие санкций против России и потери доступа к российским энергоресурсам.