Политолог Ордуханян заявил, что Трампу будет выгодно, если ЕС потерпит поражение на Украине

Американскому президенту Дональду Трампу будет выгодно, если Европейский союз столкнется с неудачей на Украине. Такое мнение высказал политолог Рафаэль Ордуханян в беседе с « Ридусом ».

По его словам, ключевой вопрос состоит в готовности Трампа проявить достаточную степень цинизма, позволив европейцам уступить.

«Трампу лучше отпустить ситуацию и акцентировать внимание американцев на реализации своего проекта Make America Great Again („Сделаем Америку снова великой“). В противном случае он станет „хромой уткой“», — высказался аналитик.

Он также добавил, что ЕС самостоятельно справиться с ситуацией на Украине не сможет. А при поражении объединения глава Белого дома получит возможность «делать с Евросоюзом все, что пожелает», подчеркнул политолог.