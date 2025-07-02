Политолог Ордуханян заявил, что Трамп вряд ли введет новые санкции против России

Накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поддержал принятие новых антироссийских санкций, однако пока только на словах. На фоне политического давления американскому лидеру приходится поддерживать ряд инициатив, но в действительности он вряд ли решится на ужесточение ограничений против России. Таким мнением поделился политолог-американист Рафаэль Ордуханян в разговоре с ОТР .

«Я не думаю, что он одобрит эти санкции, он будет тянуть, потому что они невыгодны просто по определению», — отметил эксперт.

По словам, Ордуханяна, Трамп будет продолжать поддерживать санкции словесно, а после «выйдет в белом фраке и скажет: "Простите, это был сарказм, неужели вы не поняли?"»