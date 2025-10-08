Политолог Ордуханян заявил, что позиция России по ДСНВ воспринимается США как слабость

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в интервью «Ридусу» раскритиковал позицию Москвы по отношению к переговорам с США о продолжении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

«Наши добрые намерения интерпретируются в США как слабость. В Вашингтоне, глядя на подобные предложения, начинают думать, мол, Россия чувствует себя не совсем хорошо, раз предпочитает играть в одни ворота, поэтому надо попытаться выкрутить Москве руки. Подобные представления ложны», — отметил специалист.

Ордуханян добавил, что попытки Кремля наладить диалог с администрацией Трампа беспочвенны и приведут лишь к дальнейшему ухудшению ситуации. Вместо этого он рекомендовал занять более твердую позицию и прекратить демонстрировать готовность идти навстречу американским интересам.

Российский МИД ранее сообщал, что власти США пока официально не отреагировали на российское предложение продлить действие ДСНВ еще на год после окончания его срока в феврале 2026-го.