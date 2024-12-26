Политолог Ордуханян заявил, что Гренландия давно де-факто принадлежит США

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в беседе с «Ридусом» высказал мнение, что Гренландия давно де-факто принадлежит США. Таким образом он прокомментировал информацию о покупке Америкой самого большого на Земле острова.

Он уточнил, что в Гренландии находится инфраструктура НАТО.

«Намеки Дональда Трампа и его окружения на покупку Гренландии — провокационная шутка», — добавил собеседник.

Ранее издание The New York Post писало, что покупка Гренландии США стала бы крупнейшим территориальным приобретением страны за всю историю страны.