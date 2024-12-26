Политолог Ордуханян заявил, что Гренландия давно де-факто принадлежит США

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в беседе с «Ридусом»высказал мнение, что Гренландия давно де-факто принадлежит США. Таким образом он прокомментировал информацию о покупке Америкой самого большого на Земле острова.
Он уточнил, что в Гренландии находится инфраструктура НАТО.
«Намеки Дональда Трампа и его окружения на покупку Гренландии — провокационная шутка», — добавил собеседник.
Ранее издание The New York Post писало, что покупка Гренландии США стала бы крупнейшим территориальным приобретением страны за всю историю страны.
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