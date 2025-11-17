Политолог Ордуханян усомнился в целесообразности переговоров США с Венесуэлой

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в беседе с «Ридусом» прокомментировал заявление лидера США Дональда Трампа о готовности вести переговоры с правительством Венесуэлы.

По мнению эксперта, тема возможных обсуждений неясна, ведь обвинения в адрес венесуэльского руководства ничем не обоснованы.

«Совершенно непонятно, о чем Трамп хочет поговорить с Мадуро. О наркотрафике? Так Мадуро не раз утверждал, что не имеет к поставкам наркотиков никакого отношения», — отметил специалист.

Сам президент Трамп таким образом пытается переключить внимание американцев с социальных проблем внутри страны на внешний конфликт. Вопрос лишь в масштабе возможной американской агрессии против Венесуэлы, добавил Ордуханян.