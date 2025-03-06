Политолог Ордуханян: только Россия и США могут положить конец конфликту на Украине

России и Соединенным Штатам не нужны третьи стороны в вопросы урегулирования украинского конфликта. Только эти страны способны положить конец вражде. Об этом заявил политолог Рафаэль Ордуханян в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

«Все знают, как его завершить, просто не все хотят это сделать. <…> США и России нужно просто договориться, что сейчас и происходит», — высказался эксперт.

По его словам, способы достижения этой цели предполагают вполне логичные и понятные всем меры. Речь идет о прекращении поставок вооружения и отказе от передачи разведывательных данных, пояснил специалист. Однако в таком случае, признал Ордуханян, американцам придется пойти против экс-союзника — Европы.