Политолог Ордуханян: слова Трампа о покупке сектора Газа — часть информационного наступления США

Заявление Дональда Трампа о покупке сектора Газа и восстановлении его с помощью арабских регионов можно интерпретировать как часть информационного наступления США. Об этом заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян в разговоре с «Ридусом» .

По мнению специалиста, такие высказывания помогают Соединенным Штатам оценить позиции стран на Ближнем Востоке.

«Вашингтон теперь станет лучше понимать, кто симпатизирует США на Ближнем Востоке, а кто выступает категорически против. Страны, которые долгое время будут высказываться категорически против, возьмут на карандаш. С ними начнут проводить отдельную работу», — отметил эксперт.

Ордуханян подчеркнул, что Израиль поддерживает инициативу Трампа, в то время как Саудовская Аравия и другие страны региона выражают несогласие. Китай занимает нейтральную позицию, однако тоже не одобряет подобные предложения.