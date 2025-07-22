Политолог Ордуханян счел несостоятельными утверждения о влиянии Мелании на Трампа

Политолог Рафаэль Ордуханян в интервью « Ридусу » оспорил утверждение конгрессмена Дона Бэкона о том, что политика президента США Дональда Трампа в отношении России меняется под воздействием супруги Мелании.

По словам аналитика, подобные утверждения не заслуживают серьезного внимания.

«В свое время Мелания принимала участие в конкурсах красоты, которые организовывал Трамп. Так и завязались их близкие отношения, где Трамп всегда занимал позицию босса. Он за все платил и все решал», — напомнил эксперт.

Он пояснил, что разговоры о ее значимом влиянии на супруга несостоятельны и опровергаются историей их романа. Так, во время первого президентского срока Трампа Мелания редко появлялась на публике в роли первой леди.