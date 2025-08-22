Политолог Ордуханян отметил, что Трамп может отстраниться от переговоров, чтобы Россия и Украина сами приняли решение

Американский лидер Дональд Трамп планирует дистанцироваться от переговоров по украинскому кризису, чтобы Россия и Украина самостоятельно организовали двусторонний диалог. Таким мнением поделился политолог Рафаэль Ордуханян в разговоре с «Ридусом» .

По словам эксперта, это решение позволит сторонам самим определить пути решения проблемы, независимо от позиции Запада.

«Я думаю, Трамп желает, чтобы мы сами уже как-то решили этот вопрос. При этом его совершенно не интересует, каким образом данный вопрос будет решен. Либо произойдет обмен территориями, либо российская армия выбьет ВСУ из Донбасса», — сказал специалист.

Ордуханян добавил, что в это время Трамп займется решением внутренних проблем, которых накопилось достаточно много.