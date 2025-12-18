Политолог Ордуханян объяснил, что Карлсон сделал вброс о войне с Венесуэлой ради «антитрамповской повестки»

Политолог Рафаэль Ордуханян прокомментировал в беседе с ОТР ложный вброс американского телеведущего Такера Карлсона, который сообщил о возможном намерении президента США Дональда Трампа объявить о начале полномасштабной военной операции против Венесуэлы.

По мнению аналитика, журналист распространил соответствующие слухи ради создания «нетрадиционной антитрамповской повестки». Карлсон пытался повлиять на решение главы государства.

«Такер Карлсон вместе с [конгрессвумен] Марджори Тейлор Грин и некоторыми другими по гамбургскому счету спрашивает с Трампа. Поэтому эти вбросы — как бы закваска такая наперед, чтобы, наоборот, он этого не сделал», — пояснил эксперт.

Он отметил, что метод служит своего рода предупредительным сигналом, дабы избежать негативных последствий, которые может вызвать военное вмешательство.