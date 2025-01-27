Политолог Ордуханян не увидел ничего забавного в желании Калифорнии выйти из состава США

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в беседе с «Ридусом» прокомментировал инициативу о выходе штата Калифорния из состава США. По его словам, это желание продиктовано серьезными противоречиями внутри страны.

Собеседник считает, что в этом нет ничего забавного.

«С политической точки зрения оно может иметь большое значение, поскольку разделение внутри США проходит практически по всем сферам жизнедеятельности», — сказал политолог.

Он напомнил, что Калифорния является пятой экономикой мира. Это, по его словам, не какой-нибудь дотационный штат по типу Айдахо.

Ранее газета New York Post писала, что инициатива о выходе Калифорнии из США получила разрешение на сбор подписей.