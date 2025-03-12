Еврокомиссия заявила о скором введении контрмер в ответ на торговые пошлины США. Возможности ЕС в «торговой войне» оценил в беседе с RT доктор политических наук Рафаэль Ордуханян.

Специалист напомнил, что Соединенные Штаты завозят из Европы больше товаров, чем поставляют. Именно поэтому импортные тарифы на европейскую продукцию сильнее ударят по самому ЕС.

«Европа сама себе сейчас стреляет в ногу в этом контексте», — отметил аналитик.

По его словам, ущерб американцев от соответствующих мер быстро компенсируется открытием предприятий, работающих без пошлин. Местным компаниям удастся заместить рынок, выразил уверенность Ордуханян.