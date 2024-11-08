Политолог Оленченко: многие страны почувствовали ущерб от участия в украинской повестке

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Евросоюзе растет число сторонников мирного урегулирования конфликта на Украине. В беседе с RT свое мнение высказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

По его словам, многие государства заметили, что участие в украинской повестке наносит ущерб их экономике.

«И, соответственно, происходит потеря популярности правящих партий. Мы, прежде всего, это увидели в ходе выборов в Европарламент», — заявил эксперт.

Избранный президент Дональд Трамп, напомнил политолог, сможет делать предложения по ситуации только после 20 января 2025 года. На днях политик распорядился перевести помощь Украине в практическую плоскость, добавил Оленченко.