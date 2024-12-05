Политолог Обичкина заявила, что во Франции сложился «треугольник власти»

В настоящее время сложно определить, кто именно займет пост нового премьер-министра Франции после того, как правительству объявили вотум недоверия. Об этом сайту телеканала «Звезда» заявила профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина.
По ее словам, сейчас во Франции сложилась ситуация с так называемым треугольником власти. Он состоит из президента и оппозиции, которая также представлена двумя противоборствующими лагерями.
Поэтому, отметила политолог, новым премьером может стать или представитель одного из них, или вообще остаться прежним. Так или иначе сложившаяся ситуация обнажила слабость президентских позиций.
Порядок формирования больничных изменят в России с сентября 2025 года
Хинштейн выдвинется в Курскую область в ближайшее время
Пожар охватил восемь тысяч «квадратов» на складе в Нижнем Новгороде
Макрон отказался досрочно уходить в отставку
В Калифорнии ввели режим ЧП после мощного землетрясения
В Челябинске случился пожар в магазине «Мир колясок»
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте