Власти Латвии приняли решение о принудительном выдворении девяти россиян. В эфире радиостанции Sputnik ситуацию прокомментировал политолог Александр Носович.

По его словам, такие меры — дискриминация по признаку гражданства. А в этом вопросе страны Прибалтики идут впереди всего Запада, заявил эксперт.

Он напомнил о предложении данных государств лишать россиян шенгенских виз из-за гражданства РФ. Это является ущемлением «по признаку неугодного паспорта».