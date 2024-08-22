Политолог Носович: решение Латвии о выдворении россиян — дискриминация по признаку гражданства
Власти Латвии приняли решение о принудительном выдворении девяти россиян. В эфире радиостанции Sputnik ситуацию прокомментировал политолог Александр Носович.
По его словам, такие меры — дискриминация по признаку гражданства. А в этом вопросе страны Прибалтики идут впереди всего Запада, заявил эксперт.
Он напомнил о предложении данных государств лишать россиян шенгенских виз из-за гражданства РФ. Это является ущемлением «по признаку неугодного паспорта».
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